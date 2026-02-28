La estremecedora prueba de escapismo que llevó a María José Campanario al límite bajo tierra

Durante la exigente prueba, María José Campanario tuvo que encender una linterna, localizar las pilas correctas y abrir cuatro candados mientras la enterraban con arena en completa oscuridad. Los golpes sobre la urna y la sensación de claustrofobia la llevaron a pedir que parasen en varias ocasiones, mostrando el enorme respeto que le imponía el desafío.

Aunque la dificultad era máxima, la concursante logró escapar a falta de menos de un minuto y emergió visiblemente superada. En El Desafío, su esfuerzo fue recibido con una ovación tras demostrar que, pese al agobio y la presión del tiempo, era capaz de completar uno de los retos más extremos de la temporada.