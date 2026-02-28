Publicidad
EL DESAFÍO
La estremecedora prueba de escapismo que llevó a María José Campanario al límite bajo tierra
María José Campanario afronta un angustioso reto de escapismo, quedando enterrada bajo arena y oscuridad mientras lucha contra el tiempo, la claustrofobia y los candados que debía abrir para liberarse.
Durante la exigente prueba, María José Campanario tuvo que encender una linterna, localizar las pilas correctas y abrir cuatro candados mientras la enterraban con arena en completa oscuridad. Los golpes sobre la urna y la sensación de claustrofobia la llevaron a pedir que parasen en varias ocasiones, mostrando el enorme respeto que le imponía el desafío.
Aunque la dificultad era máxima, la concursante logró escapar a falta de menos de un minuto y emergió visiblemente superada. En El Desafío, su esfuerzo fue recibido con una ovación tras demostrar que, pese al agobio y la presión del tiempo, era capaz de completar uno de los retos más extremos de la temporada.