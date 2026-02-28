El inesperado giro familiar que revela el pasado oculto de Alya y conmociona al pequeño Cihan Deniz

En una noche cargada de dudas, el pequeño Cihan Deniz confiesa a su tío el temor de que su madre se haya olvidado de él. El adulto, intentando proteger su inocencia, justifica el silencio de Alya con problemas de cobertura y descubre que la familia de la joven está completamente dispersa, sin nadie más en Turquía.

Mientras el niño se queda dormido, Cihan reflexiona sobre lo vulnerable que está Alya y sobre su propia responsabilidad, especialmente en En tierra lejana, donde la voluntad de Boran aún pesa sobre todos. Convencido de que solo él puede protegerla, se reafirma en la decisión de cumplir la última petición de su hermano.