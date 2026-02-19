García-Page valora el giro político de Rufián: ve señales de cambio de acera en su estrategia

El líder socialista calificó la capacidad dialéctica de Rufián, pero lamentó que no la haya puesto al servicio de un proyecto constructivo y positivo para unificar la izquierda. A juicio de García-Page, ciertos gestos del portavoz catalán apuntan a un intento de cambiar de “acera política” en el actual contexto parlamentario.

García-Page insistió en que saluda el diálogo, aunque subrayó la necesidad de concreción en propuestas que realmente fortalezcan la colaboración entre fuerzas progresistas.