Publicidad
EL HORMIGUERO
García-Page valora el giro político de Rufián: ve señales de cambio de acera en su estrategia
El presidente de Castilla-La Mancha analizó los recientes movimientos de Gabriel Rufián, sugiriendo que el dirigente catalán intenta reorientar su posicionamiento político dentro del espacio de la izquierda española.
El líder socialista calificó la capacidad dialéctica de Rufián, pero lamentó que no la haya puesto al servicio de un proyecto constructivo y positivo para unificar la izquierda. A juicio de García-Page, ciertos gestos del portavoz catalán apuntan a un intento de cambiar de “acera política” en el actual contexto parlamentario.
García-Page insistió en que saluda el diálogo, aunque subrayó la necesidad de concreción en propuestas que realmente fortalezcan la colaboración entre fuerzas progresistas.