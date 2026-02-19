Publicidad
EL HORMIGUERO
García-Page defiende a Felipe González frente a las críticas del Ejecutivo y subraya su liderazgo histórico
El presidente de Castilla-La Mancha respaldó al expresidente del Gobierno en El Hormiguero, calificándolo como un referente político indiscutible y cuestionó la campaña de desprestigio que, a su juicio, viene de tiempo atrás.
En su intervención en El Hormiguero, Emiliano García-Page respondió a las críticas del Gobierno hacia Felipe González, describiendo al exlíder socialista como “un líder en mayúsculas” y defendiendo su legado en la política española. Aseguró que la ofensiva contra él “no es nueva” y destacó su influencia histórica dentro del PSOE.
García-Page también señaló que, aunque discrepa en algunos aspectos con el expresidente, considera que el Ejecutivo “le iría mucho mejor” si tuviera en cuenta sus consejos, subrayando así su importancia como figura de referencia.