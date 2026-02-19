García-Page defiende a Felipe González frente a las críticas del Ejecutivo y subraya su liderazgo histórico

En su intervención en El Hormiguero, Emiliano García-Page respondió a las críticas del Gobierno hacia Felipe González, describiendo al exlíder socialista como “un líder en mayúsculas” y defendiendo su legado en la política española. Aseguró que la ofensiva contra él “no es nueva” y destacó su influencia histórica dentro del PSOE.

García-Page también señaló que, aunque discrepa en algunos aspectos con el expresidente, considera que el Ejecutivo “le iría mucho mejor” si tuviera en cuenta sus consejos, subrayando así su importancia como figura de referencia.