Gabriel impulsa la estrategia de María para enfrentar a los De la Reina con Damián en el centro

En Sueños de libertad, María busca aprovechar la ampliación de capital para ganar terreno dentro de los De la Reina. Con las acciones de Julia bajo su gestión, ha encontrado en Gabriel un aliado con ideas audaces.

El abogado le plantea convencer a Damián de asumir el desembolso de esas acciones. Con la excusa de cuidar los intereses de su sobrina y mencionando a don Pedro, intentarán forzar su apoyo frente a la familia.