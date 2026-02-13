Publicidad
Pasapalabra
Francisco asombra en El Rosco con una primera vuelta de 22 aciertos y lanza un órdago a Alejandro
El concursante gaditano ha firmado una vuelta fulgurante en El Rosco, plantándose con 22 aciertos en solo cuatro turnos y obligando a Alejandro a un examen extremo.
Francisco ha vuelto a demostrar su espectacular ritmo en El Rosco con una primera vuelta casi perfecta. En apenas cuatro turnos ha encadenado 22 aciertos y se ha plantado de inmediato, sorprendiendo de nuevo a Alejandro.
Cuando Francisco se ha detenido, el madrileño aún iba por la Q con solo 11 aciertos y se ha quedado a solas con Roberto Leal afrontando su desafío más complicado hasta ahora en Pasapalabra.