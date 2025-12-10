Fran Perea se sale en Pasapalabra: pleno en el ¿Dónde Están? y guiño al “corte de pelo”

Fran Perea volvió a Pasapalabra con fuerza. Tras imponerse en La Pista, se enfrentó al reto del ¿Dónde Están? junto a Rosa y Laura Dibildos, memorizando palabras de la popular canción infantil 'La gallina turuleca'.

El actor completó el panel en su turno final, dejando al plató impresionado. Roberto Leal bromeó sobre su secreto para estar tan enchufado: “¡Es el corte de pelo!”.