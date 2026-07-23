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TU CARA ME SUENA
Los finalistas de Tu cara me suena 13 proponen a sus favoritos para la próxima edición: de Lucas Curotto a Zapata Tenor
Tras el final de Tu cara me suena 13, los concursantes comparten qué artistas les gustaría ver en la próxima temporada y señalan varios nombres que ya han pasado por el programa.
Con la decimotercera edición ya concluida, los participantes han desvelado quiénes serían sus candidatos ideales para formar parte del próximo elenco de Tu cara me suena.
Entre las propuestas destacan Lucas Curotto y Zapata Tenor, mientras que Jesulín de Ubrique incluso bromea con repetir experiencia tras confesar lo mucho que ha disfrutado del concurso.
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