El Hormiguero
Ferran Torres elogia la personalidad de Pedri en El Hormiguero y provoca risas con sus bromas
En una entrevista distendida con Pablo Motos, los futbolistas del FC Barcelona Pedri González y Ferran Torres repasaron su temporada, hablaron de la presión de la élite y compartieron momentos de complicidad en El Hormiguero.
En El Hormiguero, Ferran calificó a Pedri como alguien con “cara de buen niño” y destacó la admiración que genera, gesto que encendió las risas del público.
Además de las anécdotas personales, Pedri hizo notar una supuesta “manía” de su compañero en el campo, mientras que la charla con Pablo Motos exploró también cómo viven la presión dentro y fuera del césped, reflejando la conexión y el humor entre dos referentes del fútbol español.