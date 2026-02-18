Ferit rompe el silencio tras más de dos años y deja claro a Seyran que sigue presente en su vida

El reencuentro marca un antes y un después en la historia. Tras un largo periodo separados, Ferit encuentra la forma de evidenciar que el tiempo no ha borrado lo que siente por Seyran, dejando claro que nunca la ha olvidado.

La escena refuerza el peso emocional de la trama y sitúa a la pareja ante una nueva encrucijada. El gesto de Ferit abre la puerta a replantear su relación y anticipa cambios importantes en Una nueva vida.