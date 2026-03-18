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Una nueva vida
Ferit desenmascara a Seyran en el taller y deja en evidencia su gran mentira sobre su matrimonio con Sinan
Un tenso encuentro entre Seyran y Ferit reabre las heridas del pasado en Una nueva vida. En el taller, las palabras chocan con la verdad que ambos intentan ocultar.
Durante una conversación que comienza entre bromas, Ferit termina enfrentándose a Seyran y recordándole que la conoce demasiado bien. Él percibe que su supuesta felicidad con Sinan no es más que una fachada y se lo deja claro.
Aunque Seyran insiste en que es feliz, en su interior admite que su matrimonio no es lo que parece y que el miedo domina su vida. Ferit tampoco confiesa lo que siente, pero reconoce para sí mismo que su vida está vacía desde que se separaron.