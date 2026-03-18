Ferit desenmascara a Seyran en el taller y deja en evidencia su gran mentira sobre su matrimonio con Sinan

Durante una conversación que comienza entre bromas, Ferit termina enfrentándose a Seyran y recordándole que la conoce demasiado bien. Él percibe que su supuesta felicidad con Sinan no es más que una fachada y se lo deja claro.

Aunque Seyran insiste en que es feliz, en su interior admite que su matrimonio no es lo que parece y que el miedo domina su vida. Ferit tampoco confiesa lo que siente, pero reconoce para sí mismo que su vida está vacía desde que se separaron.