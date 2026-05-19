La familia de Matías de Paula rompe su silencio tras el crimen: "Nada justifica un asesinato"

La muerte de Matías de Paula sigue conmocionando a Villanueva de la Serena. El cantaor flamenco, quien llevaba más de dos décadas sobre los escenarios, falleció tras recibir varios disparos en plena calle mientras los sospechosos huían del lugar.

En Y ahora Sonsoles, la portavoz de la familia negó que el artista mantuviera una relación con la exmujer del presunto asesino. Según explicó, era ella quien insistía en contactar con él desde hacía años. "Aunque hubieran estado juntos, nada justifica un asesinato", afirmó.

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