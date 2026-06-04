La familia de la bebé fallecida tras sufrir graves quemaduras reclama respuestas

La muerte de una bebé que permaneció ingresada durante semanas a causa de unas graves quemaduras ha llevado a su familia a exigir justicia. Sus familiares consideran que las lesiones sufridas por la menor no encajan con la explicación de un accidente y reclaman que se investigue a fondo lo sucedido.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, los allegados de la niña expresaron su dolor y defendieron que el caso debe aclararse para determinar posibles responsabilidades. La investigación sigue abierta mientras la familia insiste en que la pérdida de la menor no puede quedar sin respuestas.

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