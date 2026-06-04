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Y AHORA SONSOLES
La familia de la bebé fallecida tras sufrir graves quemaduras reclama respuestas
El entorno de la menor pide que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido después de meses de hospitalización y sostiene que aún quedan muchas preguntas sin resolver.
La muerte de una bebé que permaneció ingresada durante semanas a causa de unas graves quemaduras ha llevado a su familia a exigir justicia. Sus familiares consideran que las lesiones sufridas por la menor no encajan con la explicación de un accidente y reclaman que se investigue a fondo lo sucedido.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, los allegados de la niña expresaron su dolor y defendieron que el caso debe aclararse para determinar posibles responsabilidades. La investigación sigue abierta mientras la familia insiste en que la pérdida de la menor no puede quedar sin respuestas.
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