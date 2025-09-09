Antena 3 LogoAntena3
Pasapalabra

Eva Soriano provoca las risas de Roberto Leal con su voz de 'balleno' en Palabras Cruzadas

La cómica se confía con el tema de entrenadores de fútbol y acaba imitando a Dory, de 'Buscando a Nemo'.

Alberto Mendo
Publicado:

Eva Soriano comenzó Palabras Cruzadas convencida de que dominaría el tema. Tras acertar con Diego Simeone, los fallos se acumularon en el equipo naranja, generando tensión y risas.

En medio de la prueba, Eva soltó una voz inesperada que hizo reír a Roberto Leal. El presentador de Pasapalabra reconoció que le recordó a Dory hablando en balleno en 'Buscando a Nemo'.

