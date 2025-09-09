Publicidad
Pasapalabra
Eva Soriano presiona a Roberto Leal tras una polémica respuesta de Nacho García en La Pista
La cómica pierde su apuesta contra Nacho García, pero Roberto Leal propone una solución inesperada para mantener la emoción en La Pista y darle una última oportunidad.
Eva Soriano y Nacho García protagonizan uno de los duelos más tensos en Pasapalabra. Tras perder la primera ronda, Eva vuelve a caer frente a su compañero de Cuerpos especiales.
La cómica cuestiona la validez de la respuesta de Nacho, pero Roberto Leal decide intervenir con una propuesta inesperada: “¿Qué tal un doble o nada?”, prolongando el enfrentamiento.