Pasapalabra
La estrategia final de Manu deja sin opciones a Rosa en un tenso Rosco de Pasapalabra
Dos errores decisivos condenan a Rosa tras la jugada maestra de Manu, que se planta con 22 aciertos y cambia el rumbo del duelo.
El Rosco de Pasapalabra del 23 de octubre ha estado marcado por la emoción y la mala fortuna. Rosa, que había mantenido un ritmo firme durante la prueba, ha terminado cediendo ante la jugada final de Manu. El madrileño, con una estrategia impecable, ha alcanzado los 22 aciertos y se ha plantado, obligando a su rival a arriesgar.
La presión ha pasado factura a la concursante coruñesa, que ha errado dos respuestas que conocía, sellando así su derrota. El duelo ha sido intenso y ha dejado momentos de humor, como el divertido chiste improvisado por David Fernández sobre Marco y su inseparable mono Amedio.