Pasapalabra
El especial de Halloween de Pasapalabra desata el terror con Roberto Leal vampiro y la Reina Malvada
Roberto Leal y los invitados sorprenden con sus disfraces más espeluznantes en un Pasapalabra lleno de humor, sustos y momentos inolvidables.
Pasapalabra ha celebrado su tradicional especial de Halloween con una tarde repleta de sustos y diversión. Roberto Leal se ha transformado en un vampiro de más de 600 años, mientras los invitados daban vida a monstruos clásicos como Fétido, Carrie, Frankestein y la Reina Malvada.
Los concursantes, Manu y Rosa, han mantenido el tipo, aunque el madrileño ha lucido una camiseta inspirada en Alfred Hitchcock.