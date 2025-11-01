Antena 3 LogoAntena3
Roberto Leal recibe a la Reina Malvada, Fétido, Carrie y Frankestein por Halloween: “Me van a dar el programa”

Pasapalabra

El especial de Halloween de Pasapalabra desata el terror con Roberto Leal vampiro y la Reina Malvada

Roberto Leal y los invitados sorprenden con sus disfraces más espeluznantes en un Pasapalabra lleno de humor, sustos y momentos inolvidables.

Alberto Mendo
Pasapalabra ha celebrado su tradicional especial de Halloween con una tarde repleta de sustos y diversión. Roberto Leal se ha transformado en un vampiro de más de 600 años, mientras los invitados daban vida a monstruos clásicos como Fétido, Carrie, Frankestein y la Reina Malvada.

Los concursantes, Manu y Rosa, han mantenido el tipo, aunque el madrileño ha lucido una camiseta inspirada en Alfred Hitchcock.

