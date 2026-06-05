Un error decisivo deja a David sin premio en Pasapalabra pese a firmar 23 aciertos en El Rosco

La prueba estuvo marcada por la igualdad, aunque Javier llevó la iniciativa durante gran parte de El Rosco. El madrileño alcanzó los 20 aciertos al completar la primera vuelta y terminó plantándose con 23 respuestas correctas.

David llegó al tramo final con opciones de igualar el marcador y lo consiguió, pero también cometió un error. Después acertó una de las letras que había dejado pendiente, una circunstancia que le habría permitido evitar la derrota si hubiera alterado el orden de sus decisiones en Pasapalabra.

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