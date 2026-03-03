Un error burocrático hace figurar a una mujer como varón hasta los 47 años

Nazareth Coronil vivió décadas con un dato esencial equivocado: el registro civil la había inscrito como hombre desde su nacimiento, a pesar de ser mujer. No detectó la incoherencia hasta los preparativos de su boda a los 47 años, cuando le informaron que legalmente aparecía como varón y con su nombre mal escrito.

La afectada relata el laberinto burocrático que ha enfrentado para corregir su partida de nacimiento, con funcionarios que la remiten de una oficina a otra y la necesidad de intervención judicial para resolver el error.