El equipo de Javier naufraga en Una de Cuatro y sólo suma diez aciertos

El equipo naranja no ha tenido su mejor día en el Una de Cuatro, que ha comenzado con opciones tan conocidas como la Alhambra, la Fontana di Trevi, el Muro de Berlín y el Parque del Retiro. Javier, que venía de celebrar un empate en El Rosco, ha comenzado la tarde en Pasapalabra con errores inesperados que han marcado el tono de la prueba.

Emma Ozores tampoco ha tenido puntería y Javier Pereira ha sido quien ha logrado enderezar levemente el rumbo sumando los aciertos más sólidos del equipo. El resultado final ha sido de solo diez segundos.