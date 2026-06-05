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Y AHORA SONSOLES
El entorno de Tita Cervera actualiza su estado de salud y revela cómo avanza su recuperación
La recuperación de Tita Cervera sigue centrando la atención de su entorno más cercano, que transmite tranquilidad mientras explica las limitaciones que todavía debe seguir durante esta etapa.
La baronesa continúa recuperándose tras los problemas de salud que motivaron su ingreso. Personas cercanas a ella aseguran que la evolución es positiva, aunque todavía debe mantener ciertas precauciones.
Según explican en Y ahora Sonsoles, en esta fase no puede realizar esfuerzos físicos como caminar con normalidad. Su entorno insiste en lanzar un mensaje de calma mientras sigue el proceso de recuperación.