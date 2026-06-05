El entorno de Tita Cervera actualiza su estado de salud y revela cómo avanza su recuperación

La baronesa continúa recuperándose tras los problemas de salud que motivaron su ingreso. Personas cercanas a ella aseguran que la evolución es positiva, aunque todavía debe mantener ciertas precauciones.

Según explican en Y ahora Sonsoles, en esta fase no puede realizar esfuerzos físicos como caminar con normalidad. Su entorno insiste en lanzar un mensaje de calma mientras sigue el proceso de recuperación.