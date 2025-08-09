Publicidad
Pasapalabra
“Te encanta Pasapalabra y no has venido”: el mensaje de Roberto Leal a Alejandro Sanz
El presentador aprovechó una canción del artista en La Pista para enviarle un mensaje en tono de broma que dejó entrever una invitación al programa.
Durante la prueba musical La Pista, Roberto Leal sorprendió con un comentario dirigido a Alejandro Sanz. El presentador mencionó que el cantante disfruta del programa, pero aún no ha participado.
La canción ‘Looking for a paradise’ fue el detonante del mensaje. Aunque los invitados tardaron en identificarla, Leal aprovechó para recordar que Sanz sí ha estado en La Voz, insinuando su visita pendiente a Pasapalabra.