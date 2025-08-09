“Te encanta Pasapalabra y no has venido”: el mensaje de Roberto Leal a Alejandro Sanz

Durante la prueba musical La Pista, Roberto Leal sorprendió con un comentario dirigido a Alejandro Sanz. El presentador mencionó que el cantante disfruta del programa, pero aún no ha participado.

La canción ‘Looking for a paradise’ fue el detonante del mensaje. Aunque los invitados tardaron en identificarla, Leal aprovechó para recordar que Sanz sí ha estado en La Voz, insinuando su visita pendiente a Pasapalabra.