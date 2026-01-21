Publicidad
Empleada de Alvia alerta de vibraciones en los trenes y critica la falta de respuesta de los comités
Una integrante de la tripulación de Alvia, involucrada en el accidente de Adamuz, sostiene que las sacudidas en los trayectos no son puntuales y denuncia que los órganos competentes no han ofrecido soluciones efectivas a la plantilla.
La trabajadora de Alvia entrevistada en Y ahora Sonsoles asegura que la sensación de temblores durante los recorridos es una constante entre la tripulación, no un problema aislado, y lamenta la ausencia de medidas correctivas por parte de los comités correspondientes. Su testimonio se conoce en medio de la investigación del choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, que ha dejado decenas de víctimas y desaparecidos.
La fuente recalca que, pese a estas inquietudes expresadas por el personal, los comités no han brindado respuestas claras ni acciones concretas para abordar el malestar generado por estas vibraciones, lo que añade tensión entre los empleados de la compañía ferroviaria.