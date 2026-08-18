El emotivo gesto de Cihan Deniz que acerca de nuevo a padre e hijo en En tierra lejana

La conversación comienza cuando el pequeño entra en la habitación para hablar con su padre. Cihan Deniz reconoce que sigue triste, aunque sabe que Cihan lo quiere. Su padre responde dejando claros sus sentimientos: "No solo te quiero. Te quiero mucho, un montón". El niño también reconoce que lo quiere mucho.

Entonces, Cihan Deniz recuerda que ambos todavía tienen un abrazo pendiente y propone recuperar ese momento. Padre e hijo terminan fundidos en un emotivo abrazo que les permite dejar atrás, al menos durante unos instantes, el dolor de los últimos días. Alya contempla la reconciliación y no puede evitar emocionarse.

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