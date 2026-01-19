Eduardo Navarrete exhibe su cuerpo semidesnudo lleno de moratones tras dura prueba en El Desafío

En el segundo programa de la sexta temporada de El Desafío, Eduardo Navarrete se convirtió en el foco de atención al mostrar los numerosos moratones que sufrió durante los entrenamientos de una exigente prueba de coordinación con pois.

El diseñador, conocido por su irreverencia, no dudó en bajarse parte de la ropa para revelar las marcas de la experiencia, provocando carcajadas y comentarios en el plató.