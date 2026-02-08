Eduardo Navarrete estalla en plena prueba tras un inesperado cambio en el recorrido

Durante la prueba, integrada en El Desafío, Eduardo Navarrete mostró su enfado al ver alterado el mapa respecto al ensayo. La sorpresa fue evidente al comprobar el nuevo recorrido, lo que desató su protesta: “No sois gente, sois gentuza”.

Roberto Leal intentó rebajar la tensión con humor, pero la inconformidad del diseñador aumentó al conocer los cambios en la iconografía y el puente. La complejidad del reto dejó asombrados a los presentes, entre ellos Juan del Val y Pilar Rubio.