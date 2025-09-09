El duro testimonio de Jorge Cadaval sobre su sexualidad en los inicios de su carrera

Jorge Cadaval ha compartido en el programa Y ahora Sonsoles los difíciles momentos que vivió en sus primeros años, cuando mostrar su orientación sexual implicaba enfrentarse al rechazo público. El humorista ha recordado que le gritaban insultos al pasar por la calle.

Durante la entrevista, Cadaval también ha reflexionado sobre los avances sociales en materia de diversidad. Agradeció el cambio de mentalidad que ha experimentado la sociedad española y valoró positivamente la libertad con la que hoy puede vivir su relación.