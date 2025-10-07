Antena 3 LogoAntena3
Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

El Hormiguero

Duki revela el mensaje con el que Emilia dio el primer paso en su historia de amor

El rapero compartió cómo surgió su relación con Emilia y el mensaje inesperado que dio inicio a su historia sentimental tras la pandemia.

Patri Bea
Publicado:

Durante su entrevista en El Hormiguero, Duki relató que él y Emilia comenzaron a acercarse tras compartir tiempo en su grupo de amigos. Una noche, todo cambió tras quedarse solos hasta tarde.

Al marcharse, ella le envió un mensaje sincero: “Me moría de ganas de darte un beso”. Ese gesto marcó el inicio de una relación que hoy es una de las más seguidas del panorama musical.

