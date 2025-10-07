Publicidad
El Hormiguero
Duki revela el mensaje con el que Emilia dio el primer paso en su historia de amor
El rapero compartió cómo surgió su relación con Emilia y el mensaje inesperado que dio inicio a su historia sentimental tras la pandemia.
Durante su entrevista en El Hormiguero, Duki relató que él y Emilia comenzaron a acercarse tras compartir tiempo en su grupo de amigos. Una noche, todo cambió tras quedarse solos hasta tarde.
Al marcharse, ella le envió un mensaje sincero: “Me moría de ganas de darte un beso”. Ese gesto marcó el inicio de una relación que hoy es una de las más seguidas del panorama musical.