Duki explica por qué se tatuó la cara

Duki confesó en El Hormiguero que sus tatuajes representan una transformación. Para él, tatuarse la cara fue como ponerse un traje que lo distingue de los demás y lo conecta con su esencia artística.

Recordó que su madre se echó a llorar al verlo, aunque con el tiempo entendió su decisión. Duki también habló de su carrera musical y dio consejos a jóvenes artistas que sueñan con triunfar.