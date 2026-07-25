Despliegue de arte y pellizco: Triana paraliza la semifinal y deja a Luis Fonsi sin palabras

La recta final de La Voz Kids ha alcanzado su punto álgido con una de esas interpretaciones que justifican toda una edición. Triana se ha subido al escenario en la semifinal del programa dispuesta a darlo absolutamente todo, y el resultado ha sido una verdadera lección de sentimiento, presencia y afinación.

Con una madurez vocal impropia de su edad, la concursante logró detener el tiempo en el plató con cada nota, contagiando una emoción pura que llegó de lleno al corazón de los coaches. La reacción de Luis Fonsi lo dijo todo: completamente sobrecogido y en shock ante semejante demostración de talento, el artista no pudo esconder su fascinación ante una actuación memorable que coloca a Triana con paso firme como una de las rivales a batir.

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