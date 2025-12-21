Publicidad
La Encrucijada
Descubre el oscuro giro que deja a Octavio sin nada tras hallar el cadáver de Mónica
La Encrucijada nos impacta con un giro inesperado: la aparición del cuerpo de Mónica y cómo esto arrasa con la vida de Octavio y su determinación de venganza.
La Encrucijada da un vuelco dramático cuando la policía encuentra el cadáver de Mónica en el bosque, confirmando la peor pesadilla de Octavio. Tras reconocer a su esposa, el empresario se queda sin nada, convencido de que ya no tiene nada que perder.
Mientras Octavio lucha por asimilar la devastadora pérdida, Saúl y Nando traman su huida, pero César los encuentra. Tras una paliza, el mexicano apunta con una escopeta a Saúl, subiendo la tensión y dejando abierto el destino del villano.