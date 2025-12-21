Descubre el oscuro giro que deja a Octavio sin nada tras hallar el cadáver de Mónica

La Encrucijada da un vuelco dramático cuando la policía encuentra el cadáver de Mónica en el bosque, confirmando la peor pesadilla de Octavio. Tras reconocer a su esposa, el empresario se queda sin nada, convencido de que ya no tiene nada que perder.

Mientras Octavio lucha por asimilar la devastadora pérdida, Saúl y Nando traman su huida, pero César los encuentra. Tras una paliza, el mexicano apunta con una escopeta a Saúl, subiendo la tensión y dejando abierto el destino del villano.