La Encrucijada
David se sincera con Julia en un momento límite: “Sin ti me siento vacío”
Julia prepara su marcha a Londres mientras David le suplica que no reprima lo que siente. La tensión emocional entre ambos alcanza su punto más alto en La Encrucijada.
En el capítulo 35 de La Encrucijada, David visita a Julia justo cuando ella está a punto de abandonar España. “Estoy enamorado de ti, sin ti me siento vacío”, le confiesa, intentando que no se aleje.
Julia, atrapada entre sus sentimientos y los secretos que guarda, se resiste. “No soy la mujer que tú crees”, le dice, antes de fundirse en un beso que podría cambiarlo todo. ¿Será suficiente para detener su marcha?