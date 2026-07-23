David y Javier emocionan a los invitados de Pasapalabra con un mensaje de agradecimiento antes de AlaZ

Después de tres programas juntos, David y Javier han querido agradecer el apoyo de Óscar Higares, Xenia Tostado, Tania Llasera y Javi Mora antes de que abandonasen Pasapalabra y comenzara el reto de AlaZ.

David aseguró que conocerles en persona había sido una gran experiencia, mientras que Javier destacó lo agradable que ha sido compartir tiempo con unos invitados a los que definió como cercanos, simpáticos y llenos de arte.

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