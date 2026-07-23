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Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

Las bonitas palabras de despedida de David y Javier hacia los invitados de Pasapalabra: "Conoceros en persona ha sido un gustazo"

PASAPALABRA

David y Javier emocionan a los invitados de Pasapalabra con un mensaje de agradecimiento antes de AlaZ

Los dos concursantes se despiden de Óscar Higares, Xenia Tostado, Tania Llasera y Javi Mora tras compartir tres programas, dedicándoles unas palabras de cariño antes de afrontar el decisivo duelo en AlaZ.

Patri Bea
Patri Bea
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Después de tres programas juntos, David y Javier han querido agradecer el apoyo de Óscar Higares, Xenia Tostado, Tania Llasera y Javi Mora antes de que abandonasen Pasapalabra y comenzara el reto de AlaZ.

David aseguró que conocerles en persona había sido una gran experiencia, mientras que Javier destacó lo agradable que ha sido compartir tiempo con unos invitados a los que definió como cercanos, simpáticos y llenos de arte.

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