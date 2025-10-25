David Fernández sorprende en Pasapalabra al ganar en La Pista y despedirse con humor

David Fernández se llevó la victoria en La Pista de Pasapalabra tras reconocer el tema Me quedo contigo de Los Chunguitos. El humorista, que no partía como favorito, consiguió imponerse después de dos triunfos consecutivos de Carla Nieto. Roberto Leal destacó su rápida reacción al descubrir el año de la canción, 1980.

Tras acertar el título, David interpretó la letra con entusiasmo y bromeó con su particular sentido del humor. “Me voy ya, que he quedado”, dijo entre risas al despedirse, dejando al público y al presentador con una sonrisa.