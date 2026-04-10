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PASAPALABRA
David falla en El Rosco y deja vía libre a Javier en Pasapalabra
Un error decisivo frena la remontada de David y Javier aprovecha para ganar el programa con 22 aciertos y evitar la Silla Azul.
Javier sigue firme en Pasapalabra tras imponerse a David en un duelo muy igualado. El veterano logró remontar la ligera ventaja de su rival hasta alcanzar los 22 aciertos en El Rosco.
David, que debutaba, tuvo la opción de empatar, pero falló tras arriesgar. Su reacción, llevándose las manos a la cabeza, reflejó la tensión del momento y su derrota final.