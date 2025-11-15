Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Bustamante

Y ahora Sonsoles

David Bustamante se sincera sobre los ataques: “Lo duro es que se rían de un padre”

El cantante habló en Y ahora Sonsoles sobre el impacto de los comentarios ofensivos, confesando que le afecta más cuando involucran a su hija y su físico.

En Y ahora Sonsoles, David Bustamante reconoció que los ataques en redes sociales le duelen especialmente cuando mencionan a su hija: “Lo duro es que se rían de un padre y se metan con el físico”. El artista explicó que, aunque intenta mantener la calma, no siempre es fácil lidiar con la exposición pública.

Bustamante también compartió que ha aprendido a relativizar las críticas, pero admitió que hay límites cuando se trata de la familia. Su intervención dejó claro el lado más humano del cantante en medio de la fama.

Antena 3» Vídeos