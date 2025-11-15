David Bustamante se sincera sobre los ataques: “Lo duro es que se rían de un padre”

En Y ahora Sonsoles, David Bustamante reconoció que los ataques en redes sociales le duelen especialmente cuando mencionan a su hija: “Lo duro es que se rían de un padre y se metan con el físico”. El artista explicó que, aunque intenta mantener la calma, no siempre es fácil lidiar con la exposición pública.

Bustamante también compartió que ha aprendido a relativizar las críticas, pero admitió que hay límites cuando se trata de la familia. Su intervención dejó claro el lado más humano del cantante en medio de la fama.