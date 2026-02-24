Antena3
2-Desatado

David Amor se desata en La Pista

PASAPALABRA

David Amor anima Pasapalabra con su desafío musical en La Pista

David Amor se convierte en protagonista en Pasapalabra al adelantarse con rapidez, asumir un reto musical y contagiar al público con su interpretación espontánea en La Pista.

David Amor y Marisa Jara inauguraron La Pista para sumar segundos a sus equipos, pero fue el actor quien destacó por su velocidad con el pulsador y su audacia.

Al enfrentarse a una canción popular, avisó con humor que la iba a cantar y logró poner a bailar al público con su versión de Barbie Girl, ganándose risas y aplausos.

