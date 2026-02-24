David Amor anima Pasapalabra con su desafío musical en La Pista

David Amor y Marisa Jara inauguraron La Pista para sumar segundos a sus equipos, pero fue el actor quien destacó por su velocidad con el pulsador y su audacia.

Al enfrentarse a una canción popular, avisó con humor que la iba a cantar y logró poner a bailar al público con su versión de Barbie Girl, ganándose risas y aplausos.