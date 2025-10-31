Dani Martín y su momento más embarazoso en plena gira

Durante su visita a El Hormiguero, Dani Martín volvió a demostrar su espontaneidad al relatar una historia inolvidable de sus giras. El artista confesó que, por no detenerse en una gasolinera, decidió orinar en una botella dentro de la furgoneta. Sin embargo, el plan no salió como esperaba.

Al llegar al hotel, la directora quiso ayudar y casi toma la botella equivocada. “Se empeñaba en agarrarla”, recordó entre risas. Finalmente, el conductor logró evitar el desastre y la situación se convirtió en una de las anécdotas más surrealistas de su carrera.