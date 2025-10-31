Publicidad
EL HORMIGUERO
Dani Martín compara a Rosalía con John Lennon y elogia su capacidad para revolucionar la música
El cantante madrileño ha visitado El Hormiguero para presentar su nueva gira y ha aprovechado la ocasión para hablar sobre Rosalía, a quien considera un referente mundial por su talento y creatividad.
Dani Martín regresó a El Hormiguero, donde se siente como en casa, para presentar su nueva gira y compartir detalles de sus próximos proyectos. Durante la charla, no dudó en hablar sobre Rosalía, que acaba de estrenar tema.
El artista madrileño la definió como “una especie de John Lennon”, destacando su originalidad y su impacto global. Para él, Rosalía ha creado un concepto musical que sitúa a España en el mapa internacional.