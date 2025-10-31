Antena 3 LogoAntena3
"Es una especie de John Lennon": Dani Martín se deshace en elogios ante el nuevo trabajo de Rosalía

EL HORMIGUERO

Dani Martín compara a Rosalía con John Lennon y elogia su capacidad para revolucionar la música

El cantante madrileño ha visitado El Hormiguero para presentar su nueva gira y ha aprovechado la ocasión para hablar sobre Rosalía, a quien considera un referente mundial por su talento y creatividad.

Patri Bea
Publicado:

Dani Martín regresó a El Hormiguero, donde se siente como en casa, para presentar su nueva gira y compartir detalles de sus próximos proyectos. Durante la charla, no dudó en hablar sobre Rosalía, que acaba de estrenar tema.

El artista madrileño la definió como “una especie de John Lennon”, destacando su originalidad y su impacto global. Para él, Rosalía ha creado un concepto musical que sitúa a España en el mapa internacional.

