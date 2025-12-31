Damián y Andrés intensifican su lucha para desenmascarar a Gabriel

Damián ha decidido dejar atrás sus dudas y aliarse con su hijo Andrés para demostrar que Gabriel ha estado mintiendo desde su llegada, con la intención de hacerles daño en Sueños de libertad.

Ambos trabajan ahora para recopilar evidencia que permita apartar al primo de la familia y demostrar su culpabilidad, convencidos de que acabarán imponiéndose en esta batalla personal