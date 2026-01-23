Publicidad
EL HORMIGUERO
Crítica frontal de Xokas a los impuestos a autónomos en España
El creador de contenido arremete contra el sistema fiscal español en El Hormiguero, señalando que grava en exceso a quienes generan empleo y cuestionando si debiese marcharse a otro país por ello.
El streamer español Xokas abordó en El Hormiguero su visión crítica sobre la política fiscal que enfrentan los autónomos en España. Consideró que el sistema “ahoga” a los emprendedores y que estos deberían ver beneficios claros por parte del Estado.
Durante la conversación con el presentador, el invitado expresó que las elevadas cargas impositivas pueden empujar a creadores de contenido y otros profesionales a replantearse su futuro en el país.