Crítica frontal de Xokas a los impuestos a autónomos en España

El streamer español Xokas abordó en El Hormiguero su visión crítica sobre la política fiscal que enfrentan los autónomos en España. Consideró que el sistema “ahoga” a los emprendedores y que estos deberían ver beneficios claros por parte del Estado.

Durante la conversación con el presentador, el invitado expresó que las elevadas cargas impositivas pueden empujar a creadores de contenido y otros profesionales a replantearse su futuro en el país.