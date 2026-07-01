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UNA NUEVA VIDA
La crisis de Ferit en el hospital que lo lleva al límite entre la culpa y la locura
El joven Korhan atraviesa un momento crítico tras la tragedia familiar y, completamente solo en el hospital, comienza a sufrir alucinaciones que lo enfrentan a su propia conciencia en una escena de máxima tensión.
Ferit se encuentra solo en los pasillos del hospital cuando empieza a desmoronarse psicológicamente, atrapado por los remordimientos y la sensación de responsabilidad sobre lo ocurrido en su familia en el último episodio emitido de Una nueva vida.
En ese estado, el joven mantiene una tensa conversación con una versión imaginaria de sí mismo que le reprocha sus errores, hasta el punto de perder el control y enfrentarse a su propio reflejo entre gritos y desesperación.
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