La confesión de Yurena a Pablo Motos: “Odio el nombre de Tamara”

Yurena se sentó con Pablo Motos en El Hormiguero y rememoró sus inicios en la música y la televisión. La artista no dudó en confesar que el nombre de Tamara siempre le resultó doloroso.

Recordó cómo llegó a odiar ese nombre y explicó que incluso tuvo que soportar que la llamaran Tamara “la mala” para diferenciarla de la intérprete de boleros. Una campaña que hoy califica de aberrante.