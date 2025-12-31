Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Conejo guisado con hortalizas y jengibre, la receta equilibrada de Arguiñano para innovar el clásico
Karlos Arguiñano reinventa el plato tradicional de conejo guisado con un toque de jengibre y verduras, aportando frescura y equilibrio nutricional sin renunciar al sabor casero y familiar.
El guiso combina la carne magra de conejo con patatas, zanahorias, judías verdes y chalotas, realzado con la frescura picante del jengibre y el perejil. La receta destaca por su sencillez y por equilibrar texturas y aromas, ofreciendo una alternativa a los guisos clásicos sin perder su esencia tradicional.
El jengibre no solo aporta un sabor distinto, sino también beneficios digestivos y antiinflamatorios, alineando esta receta con tendencias de cocina saludable sin sacrificar profundidad de sabor. Preparado en una sola tartera, el plato es ideal para comidas familiares o cenas reconfortantes.