Cómo Begoña Pérez encontró orden tras el dolor familiar y dio un giro vital en su hogar

En Y ahora Sonsoles, Begoña Pérez confiesa que tras el fallecimiento de su padre en 2017, “fui cayendo en un bucle malísimo de duelo que se manifestó en el desorden”. Fue entonces cuando descubrió que “ordenando lo exterior me ayudaba a ordenarme por dentro”, un descubrimiento que transformó su día a día como colaboradora experta en limpieza y organización.

El caos inicial se convirtió en disciplina: con listas, alarmas, cuadrantes y la ayuda de sus siete hijos, Begoña estableció rutinas que equilibraron su hogar. Así emergió ‘La Ordenatriz’, una figura que demuestra que el orden no es solo estética, sino una herramienta para sanar en lo personal y lo profesional.