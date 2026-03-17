Clara Garrido debuta en Pasapalabra ganando en La Pista al reconocer Maneras de vivir

Clara Garrido ha llegado por primera vez a Pasapalabra dentro de un cuarteto que completaban Gorka Otxoa, Fele Martínez y Cristina Medina. Su estreno en La Pista ha sido un cara a cara entre actrices con una canción que las transportaba a 1981. Cristina ha buscado el título concentrándose al máximo, incluso cerrando los ojos para hacer memoria, pero no ha logrado dar con el tema.

El duelo se ha resuelto cuando Roberto Leal ha ofrecido el título con otras palabras. Clara ha reaccionado antes que su rival y ha pulsado con rapidez para identificar Maneras de vivir. En su debut, se ha llevado así la victoria en la prueba musical, cerrando un estreno tan sencillo como efectivo.