Champiñones en salsa con huevos tontos: la receta de Joseba Arguiñano fácil y económica

Los champiñones se cocinan durante una hora en una salsa aromática con ajo, cebolla, guindilla y vino blanco, logrando un fondo sabroso que sirve de base para integrarse con los tradicionales “huevos tontos”.

El acompañamiento consiste en unos huevos tontos elaborados con pan duro, leche, huevo y jamón ibérico que se fríen hasta dorar, y se rematan con huevos de codorniz, aportando textura y riqueza a este plato humilde pero trabajado.