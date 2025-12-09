Publicidad
Cerrajería de urgencia bajo sospecha: facturas que superan los mil euros desatan un aluvión de quejas
La polémica crece en torno a intervenciones de cerrajería que multiplican sus precios sin previo aviso. Afectados relatan cómo la urgencia y la falta de regulación facilitan prácticas que consideran abusivas.
Las quejas se disparan entre usuarios que aseguran haber pagado desde 200 hasta 2.000 euros por una simple apertura de puerta. Señalan que los profesionales imponen suplementos de emergencia sin detallar costes y aprovechan el momento de vulnerabilidad. Ana, una afectada, denuncia que le cobraron 1.125 euros sin presupuesto previo.
Mientras tanto, los cerrajeros defienden su disponibilidad y la exigencia de trabajar de madrugada o en festivos. El debate se intensifica ante la ausencia de un marco regulado que clarifique límites y evite tensiones entre clientes y profesionales.