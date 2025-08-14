Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Cecilia Gómez asombra en Pasapalabra al resolver ¿Dónde están? en tiempo récord

Pasapalabra

Cecilia Gómez asombra en Pasapalabra al resolver ¿Dónde están? en tiempo récord

La artista dejó sin palabras a todos en plató tras completar el panel con una rapidez impresionante, confirmando que esta es su prueba favorita del concurso.

Patri Bea
Publicado:

Cecilia Gómez volvió a demostrar su gran habilidad en ¿Dónde están? al resolver el panel en un tiempo récord. Su agilidad sorprendió incluso a Roberto Leal, que no ocultó su asombro.

Aunque en otras pruebas de Pasapalabra, como La Pista frente a Alfred García, ha tenido dificultades, en esta ocasión la artista brilló con una memoria prodigiosa y se mostró muy cómoda durante todo el reto.

Antena 3» Vídeos