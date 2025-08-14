Publicidad
Pasapalabra
Cecilia Gómez asombra en Pasapalabra al resolver ¿Dónde están? en tiempo récord
La artista dejó sin palabras a todos en plató tras completar el panel con una rapidez impresionante, confirmando que esta es su prueba favorita del concurso.
Cecilia Gómez volvió a demostrar su gran habilidad en ¿Dónde están? al resolver el panel en un tiempo récord. Su agilidad sorprendió incluso a Roberto Leal, que no ocultó su asombro.
Aunque en otras pruebas de Pasapalabra, como La Pista frente a Alfred García, ha tenido dificultades, en esta ocasión la artista brilló con una memoria prodigiosa y se mostró muy cómoda durante todo el reto.