Cecilia Gómez asombra en Pasapalabra al resolver ¿Dónde están? en tiempo récord

Cecilia Gómez volvió a demostrar su gran habilidad en ¿Dónde están? al resolver el panel en un tiempo récord. Su agilidad sorprendió incluso a Roberto Leal, que no ocultó su asombro.

Aunque en otras pruebas de Pasapalabra, como La Pista frente a Alfred García, ha tenido dificultades, en esta ocasión la artista brilló con una memoria prodigiosa y se mostró muy cómoda durante todo el reto.