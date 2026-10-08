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Y AHORA SONSOLES
Carmen Lomana, destrozada por la muerte de su hermano Carlos a los 71 años
La colaboradora de Y ahora Sonsoles recuerda los últimos momentos antes de despedirse de su hermano en Asturias y destaca el apoyo que ha recibido de su pareja, Antonio Gutiérrez.
Carmen Lomana atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su hermano Carlos Fernández-Lomana Gutiérrez, el pasado 3 de octubre. La socialité ha recordado cómo recibió la noticia mientras estaba en la radio y su complicado viaje hasta Oviedo.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, ha confesado que siempre mantuvo una relación muy estrecha con Carlos, fallecido a los 71 años. Además, ha agradecido el apoyo de su pareja, Antonio Gutiérrez, durante estos días tan difíciles: "Se portó de maravilla".