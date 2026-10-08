Carmen Lomana, destrozada por la muerte de su hermano Carlos a los 71 años

Carmen Lomana atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su hermano Carlos Fernández-Lomana Gutiérrez, el pasado 3 de octubre. La socialité ha recordado cómo recibió la noticia mientras estaba en la radio y su complicado viaje hasta Oviedo.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, ha confesado que siempre mantuvo una relación muy estrecha con Carlos, fallecido a los 71 años. Además, ha agradecido el apoyo de su pareja, Antonio Gutiérrez, durante estos días tan difíciles: "Se portó de maravilla".